大分市が所有するJR大分駅東側の土地の利活用に向けて24日、民間業者からの提案概要が発表されました。 【写真を見る】「ハイクラスホテル」「アリーナ」も…JR大分駅東側の市有地利活用民間12団体の提案概要を発表 （加賀其記者）「JR大分駅東側は、高速バスの乗り場となっているほか、コインパーキングとなっています。いずれも大分市の土地で、活用策について検討が進められています」 大分市は区画整理に伴い