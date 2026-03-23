運転手から「観光で来られているならぜひ」と本拠地観戦を勧められた杉谷氏日本ハムの元選手である杉谷拳士氏が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。北広島市内からエスコンフィールドへ向かうタクシーでの心温まるエピソードを披露した。地元の人々との交流に感激した様子を綴ったが、運転手とのある“すれ違い”に対し、ネット上のファンからは「流石に草」「悲報」と多数のツッコミが殺到している。杉谷氏はこの日、「北