運転手から「観光で来られているならぜひ」と本拠地観戦を勧められた杉谷氏

日本ハムの元選手である杉谷拳士氏が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。北広島市内からエスコンフィールドへ向かうタクシーでの心温まるエピソードを披露した。地元の人々との交流に感激した様子を綴ったが、運転手とのある“すれ違い”に対し、ネット上のファンからは「流石に草」「悲報」と多数のツッコミが殺到している。

杉谷氏はこの日、「北広島からエスコンフィールドへ向かうタクシーで、心が熱くなる出来事がありました」と投稿。乗車したタクシーの運転手から「最近これを見てファイターズを勉強しているんです」と、球団の年間スケジュールのパンフレットを差し出されたという。

さらに、運転手からは「観光で来られているなら、ぜひ行ってみてください」と本拠地での試合観戦を勧められたことを報告。地域に根差し、地元の人々に愛されている球団の姿を肌で感じた杉谷氏は「地域の方々にここまで愛されている球団なのだと実感し、とても嬉しくなった」と喜びを噛み締めていた。

自身もかつて日本ハムでプレーし、ファンからの人気も高かった元プロ野球選手。運転手とは「一緒に応援しましょう」と言葉を交わしたといい、「改めて優勝してほしいという思いが強くなりました!!」と古巣への熱い思いを新たにしていた。

心温まるエピソードではあるものの、元選手であることに全く気づかれず「観光客」として扱われた事実に、SNS上のファンも即座に反応した。ネット上には「胸熱だけども……」「気づかれなかったんですね」「流石に草」「悲報」と愛のあるツッコミが続出。「この運転手さん、乗せてるのが杉谷さんだと知ったら驚くだろうな」といった声や、「元選手ですよアピしてなさそうで好感持てる」と杉谷氏の謙虚な人柄を称賛するコメントも寄せられていた。（Full-Count編集部）