2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。合わないことは確実にある思ったような返事が返ってこない、気づかいのつもりが伝わらなかった、自分はこうされると嬉しいのに理解されない。そんな瞬間はたくさんあります。企業の方からも、よくこ