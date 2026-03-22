立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、思わず二度見してしまう「試作品」の画像を公開しています。【画像】えぇ…笑っちゃった！コチラが「二度見ランキング1位」の“試作品”です！でっか！（笑）二度見…どころか三度見してしまう「試作品」公式アカウントは、「思わず二度見してしまう試作品ランキング第1位」とコメントし、温かいそばの上に2本の焼き芋がのった試作品「焼き芋そば」の写真を