「PTAや保護者会で不倫なんて、ドラマの中だけでしょう？」【画像】「えっ、生々しい……！」→これが「浮気をした夫」が発する“6つのサイン”です（専門家監修）そう思いたい人は多いはずです。学校は公的で神聖な場で、そこに集まるのは「父親」「母親」という立場の大人たち。恋愛の火種とは、いちばん遠い場所に見えるからです。しかし、私は夫婦仲相談の現場で、PTAや保護者会をきっかけに気持ちが揺れた人たちの声を