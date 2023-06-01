◇オープン戦ドジャース4―3パドレス（2026年3月20日グレンデール）ドジャースの大谷は「1番・DH」でWBC後初めて打者としてオープン戦に臨み、新加入の2番タッカーと初めてコンビを結成した。試合前まで通算25打数5安打、打率2割だった左腕ゴンザレスを打ちあぐねるなど3打席で無安打2三振。21日（日本時間22日）のアスレチックス戦は出場せず、この日でアリゾナでのキャンプを打ち上げた。また、自動投球判定システ