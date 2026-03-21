市川市動植物園の公式X（旧ツイッター）が21日に更新。ネットで話題のニホンザル「パンチ」目当て“開園ダッシュ”に注意を呼びかけた。公式Xでは20日に「本日からサル山周辺に警備員を配置します。【10分ルール】のお声がけをしながら巡回します。飼育員の本来業務に支障が出ないように…観覧者の皆様のご協力お願いいたします」と告知していた。また「ニホンザル（サル山）の観覧方法について」という注意書きもアップし「

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む ライブドアブログ埋め込みコードを取得