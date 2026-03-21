モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、株式会社セガ エックスディーと共同で、2026年3月20日（金・祝）〜 5月6日（水・祝）の期間限定で、「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」（神奈川県横浜市）において、謎を解きながら食事を楽しめる没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を開催する。サンワサプライ株式会社は、HDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続がで