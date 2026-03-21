没入体験型謎解きレストラン”「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」/ HDMIとLANポートを搭載したType-Cドッキングハブ【まとめ記事】
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、株式会社セガ エックスディーと共同で、2026年3月20日（金・祝）〜 5月6日（水・祝）の期間限定で、「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」（神奈川県横浜市）において、謎を解きながら食事を楽しめる没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を開催する。
サンワサプライ株式会社は、HDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるドッキングハブ「USB-5TCHLP7S」「USB-5TCHLP7S-1」を発売した。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作でき、外出や会議など移動時にはケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運べる。USB Power Deliveryとデータ転送に対応したハイブリッドType-Cポートを搭載している。
■アルミ＋放熱構造でコンパクト設計！HDMIとLANポートを搭載したType-Cドッキングハブ
サンワサプライ株式会社は、HDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるドッキングハブ「USB-5TCHLP7S」「USB-5TCHLP7S-1」を発売した。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作でき、外出や会議など移動時にはケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運べる。USB Power Deliveryとデータ転送に対応したハイブリッドType-Cポートを搭載している。
■普段はフラット、使うときだけパッと広がる！折りたたみ式ペーパースツール
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、普段はフラットに収納でき、使うときだけサッと広げて座れる折りたたみ式ペーパースツール「150-SNCRD75BK（ブラック）」と「150-SNCRD75BR（ブラウン）」を発売した。使うときだけサッと広げて使用できる折りたたみ式のラウンドスツール。使わないときはコンパクトに収納できるため、リビングやワークスペースはもちろん、来客用の椅子としても便利に活躍する。継ぎ目はマグネットで固定する仕組みを採用しており、工具不要で簡単に設置可能。必要なときにすぐ使える、スマートで実用的な設計だ。
■モス×セガ エックスディー！入体験型謎解きレストラン”「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、株式会社セガ エックスディーと共同で、2026年3月20日（金・祝）〜 5月6日（水・祝）の期間限定で、「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」（神奈川県横浜市）において、謎を解きながら食事を楽しめる没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を開催する。
■パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）
サンワサプライ株式会社は、パソコン・スマートフォンの画面汚れを落として、拭き跡を残さないウェットティッシュクリーナー「CD-WT4KP2（詰め替えタイプ）」を発売した。超極細繊維層と極細繊維層による多層構造により、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し、強力に汚れを落とす。本製品は好評発売中のサンワサプライ製ボトルタイプ（CD-WT4K2/CD-WT4KL2）の詰め替え用だ。お手持ちのボトルを再利用できる。
■3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大【GREEN×EXPO 2027】
GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会）と2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは、GREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の開催1年前が目前に迫った2026年3月18日（水）より、全国で新たに7つのオフィシャルストア（常設店2店舗、ポップアップストア5店舗）を順次オープンする。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
サンワサプライ株式会社は、HDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるドッキングハブ「USB-5TCHLP7S」「USB-5TCHLP7S-1」を発売した。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作でき、外出や会議など移動時にはケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運べる。USB Power Deliveryとデータ転送に対応したハイブリッドType-Cポートを搭載している。
サンワサプライ株式会社は、HDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるドッキングハブ「USB-5TCHLP7S」「USB-5TCHLP7S-1」を発売した。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作でき、外出や会議など移動時にはケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運べる。USB Power Deliveryとデータ転送に対応したハイブリッドType-Cポートを搭載している。
■普段はフラット、使うときだけパッと広がる！折りたたみ式ペーパースツール
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、普段はフラットに収納でき、使うときだけサッと広げて座れる折りたたみ式ペーパースツール「150-SNCRD75BK（ブラック）」と「150-SNCRD75BR（ブラウン）」を発売した。使うときだけサッと広げて使用できる折りたたみ式のラウンドスツール。使わないときはコンパクトに収納できるため、リビングやワークスペースはもちろん、来客用の椅子としても便利に活躍する。継ぎ目はマグネットで固定する仕組みを採用しており、工具不要で簡単に設置可能。必要なときにすぐ使える、スマートで実用的な設計だ。
■モス×セガ エックスディー！入体験型謎解きレストラン”「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、株式会社セガ エックスディーと共同で、2026年3月20日（金・祝）〜 5月6日（水・祝）の期間限定で、「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」（神奈川県横浜市）において、謎を解きながら食事を楽しめる没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を開催する。
■パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）
サンワサプライ株式会社は、パソコン・スマートフォンの画面汚れを落として、拭き跡を残さないウェットティッシュクリーナー「CD-WT4KP2（詰め替えタイプ）」を発売した。超極細繊維層と極細繊維層による多層構造により、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し、強力に汚れを落とす。本製品は好評発売中のサンワサプライ製ボトルタイプ（CD-WT4K2/CD-WT4KL2）の詰め替え用だ。お手持ちのボトルを再利用できる。
■3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大【GREEN×EXPO 2027】
GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会）と2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは、GREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の開催1年前が目前に迫った2026年3月18日（水）より、全国で新たに7つのオフィシャルストア（常設店2店舗、ポップアップストア5店舗）を順次オープンする。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」