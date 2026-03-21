◇第98回全国選抜高校野球大会第3日・1回戦高知農1―8日本文理（2026年3月21日甲子園）21世紀枠で春夏通じて初出場の高知農は1回戦で日本文理（新潟）と対戦し、1―8で敗れた。21世紀枠はこれで13連敗で、一般選考校との初戦対戦は25連敗となった。4点を追う4回1死一、三塁。栗山典天（3年）が右前に弾き返して1点を奪った。甲子園でしっかりと足跡を残した。先発のエース右腕山下蒼生（3年）が中盤に打ち込まれ、得点