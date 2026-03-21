認知症など１人で意思決定することが難しい人を支援するための制度の１つ「成年後見制度」。現在、制度自体を抜本的に見直す動きが急加速しています。その背景には財産管理を任された後見人による管理トラブルなど様々なデメリットが浮き彫りとなっているようです。成年後見人の主な役割 成年後見制度は、認知症など様々な理由で判断能力を欠くことが通常の状態である人（「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く