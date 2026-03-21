元五輪アスリートが意外な最新姿を見せた。２０日までにインスタグラムを更新したのは、２０１０年バンクーバー五輪代表のプロスノーボーダー・国母和宏。ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ビッグエア金メダルの村瀬心椛（ここも）と、村瀬の妹・由徠（ゆら）との２ショットをそれぞれアップし、「推しの２人です２人ともおめでとう」と祝福したことを報告。由徠は２月に行われたスノーボード・ビッグエア全日本選手権