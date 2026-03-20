兵庫県・淡路島は今、新タマネギの季節を迎えています。南あわじ市で3月20日から始まった淡路島産・新タマネギイベント「新玉祭」を取材してきました。 （宮下アナウンサー）「大鳴門橋を超えて今日、私がやってきたのは、お隣の兵庫県！南あわじ市のうずの丘です。新タマネギをめいいっぱい堪能します」 3月から5月にかけて収穫される早生品種の新玉ねぎ。甘くてみずみずしいのが特徴です。 このイベントは新タマ