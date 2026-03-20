乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、先行カット第13弾が解禁された。【写真】真っ白ビキニ姿も解禁した川崎桜今回解禁されたのは、南フランス・ニースのプールサイドで撮影されたビキニ姿のカット。こちらに笑顔で手を差し伸べてくる、彼女感あふれる一枚となっている。本作は、川崎の「大人びた一面」と「無垢な少女の一面」という、22歳ならではの揺