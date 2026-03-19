夫が妻の愛情で激変した様子を漫画にした投稿がSNSで反響を呼び、共感を集めている。【映像】「自分なんて」→「俺は太陽の子…」 愛情で激変する夫投稿したのは、Xで『#私のおっとり旦那』というエッセイを投稿している漫画家・木崎アオコさん（@aokororism）。投稿主は、付き合いたての頃に「ホントにいいのぉ？俺みたいなブ男で…」と自己卑下する現在の夫に対し、「二度とそんなクチきけねえようにしてやる」と心に誓い、