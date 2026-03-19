梅田芸術劇場は19日、メインホールの客席椅子の全面リニューアルを発表した。1992年（平4）の完成以来初。客席椅子の更新にあわせて、1階席前方中央ブロックを千鳥配置へ変更し、前方の観客の頭部による視界の重なりを軽減し、舞台全体をより見渡せる客席環境へと改善する。車椅子スペースも拡張する。これらの変更により、新たな座席数は1920席（現行1905席）となる。座面にはスパイラルサスペンション（座骨結節点を中心に体圧を