OPPO Find X9OPPOから2025年12月、同社のフラッグシップスマートフォン「OPPO Find X9」が発売された。ハッセルブラッド（Hasselblad）と共同開発の高性能カメラに加え、7025mAhという大容量バッテリーを搭載するのが特徴だ。「OPPO AI」も進化しているという。実機をお借りして試してみたのでレビューしよう。■外観とディスプレイまずは外観から見ていこう。約6.6インチの大画面を搭載しながらも、サイズは約157×74×8.0mm、重