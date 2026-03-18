「恋人と長続きしない」「友人関係でトラブルが多い」――。恋愛や人間関係で同じパターンを繰り返してしまう人は少なくないが、その背景のひとつに、幼少期の親子関係に端を発する「アタッチメント」理論があるという。現代の人間関係を読み解く“対人関係のテンプレート”を精神科医に聞いた。◆人間関係を拗らせる人たちに共通する過去とは？恋人関係、友人関係など、相手は違うはずなのに、気づけば似たような関係のトラブル