新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）において、３月24日（火）より「今日好きチップス」の販売を開始する。 「今日好きチップス」とは、『今日好き』に関連するカードが１枚封入されたチップスで、パッケージには『今日好き』のオリジナルキャラクターである「ちゅきのわぐまのちゅきべあ」（以下、ちゅきべあ）が野球のユニ