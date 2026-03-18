〈【新音声公開】〈高市さん、大っ嫌いなんだよ〉松本洋平文科相が不倫相手に衝撃ホンネを吐露していた！《“裏切り発言”録音データ入手》〉から続く「週刊文春」が既婚女性A子さんとのW不倫を報じた松本洋平文科大臣（52）。これに関し、松本氏がA子さんに“口止め工作”をしていたことが分かった。【画像】「週刊文春」が入手した松本氏が不倫相手を誘うLINE国会でW不倫を認めた松本氏©時事通信社記者が松本氏を直撃し