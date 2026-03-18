元AKB48で女優の入山杏奈（30）が、18日までにインスタグラムを更新。会社設立を報告した。入山は「ご報告です」と切り出し「一人ひとりが自分らしく歩んでいける社会をつくりたい。その思いを形にするため、このたび会社を立ち上げました」と報告した。会社名は「Vilada（ビラーダ）」で、スペイン語のフレーズ「Viva la vida（人生を謳歌する）」に着想を得ているという。同社は「訪問看護事業を起点に、住み慣れた場所で、自分