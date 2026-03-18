お笑いコンビ・オズワルド伊藤俊介が、テレビ朝日系バラエティ『アメトーーク！』（毎週木曜後11：15）のTVerオリジナル企画「ひとり親で育った芸人」に出演。幼少期の生活について振り返った。【写真】似てる？オズワルド伊藤俊介＆妹の俳優・伊藤沙莉の2ショット番組は「複雑な家庭環境でもいまなお笑って話せる勇気のファミリーヒストリー地上波とは装いを変えて『アメトーーク！』」というタイトルコールとともに