グラビアアイドルの藍野りな（25）が17日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なランジェリー姿や部屋着ショットを投稿した。「自分を大切に」とつづり、白いシャツにチェック柄スカート姿で、胸のボタンを外して大胆に露出。ピンクのランジェリー姿を開放した。スカートをまくり上げたショットも…。白肌があらわとなった。また、別の投稿では「Flower」と題し、カラフルな花束を抱えた、水色のランジェリーショットや、黒のラン