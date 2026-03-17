【ワシントン＝阿部真司】米ニュースサイト・アクシオスは１６日、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使とイランのアッバス・アラグチ外相が直接の連絡を再開したと報じた。ここ数日間で連絡を取り合ったという。米当局者らの話に基づくとしている。報道によれば、ウィトコフ氏はアラグチ氏から「戦争終結に関するテキストメッセージ」を受け取った。これに対し、アラグチ氏は、ウィトコフ氏と最後に連絡を取ったのは「