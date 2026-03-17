2月21日に、岡山市東区西大寺中の西大寺で行われた、はだか祭り「西大寺会陽」で、祭りの最中にけがをし、意識不明の重体となっていた男性３人のうち１人の死亡が確認されました。これで亡くなった参加者は2人目となります。 【画像をみる】当時の状況西大寺会陽はだか祭り 意識不明だった男性が死亡 亡くなった参加者は2人に【岡山】 58歳の男性が死亡 死亡が確認されたのは、倉敷市福島の自営業の男性（58）です。死因は多