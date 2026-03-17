3月15日、アイドルグループSnowManの宮舘涼太が、ファンクラブ会員向けのブログを更新。報道された熱愛について自らの言葉で初言及した。宮舘は、2026年2月25日配信の『女性セブンプラス』で、日本テレビの黒田みゆアナウンサーとの熱愛が報じられた。2人は港区のバーで出会い親密になったと言われており、同誌には、2月早朝、黒田アナが宮舘のマンションを訪れた様子が掲載されていた。「宮舘さんが会員ブログを更新するのは1