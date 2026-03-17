WBC計4試合で13打数6安打（打率.462）、3本塁打、7打点。安打数、本塁打、打点はいずれもチームトップ。大谷翔平（31=ドジャース）は打者として申し分ない成績を残しながら、侍ジャパンは準々決勝で敗れた。【もっと読む】侍J選手を“殺した”井端監督の偏重起用、場当たり、塩漬け日本時間15日のベネズエラ戦では、貴重な先頭打者本塁打を放った。初回、アクーニャJr（28=ブレーブス）に先頭打者本塁打を浴びたが、その裏にす