不定期で新作が公開されている『葬送のフリーレン 〜●●の魔法〜』。第22話「考えていることを言ってしまう魔法その 2」が公開された。＞＞＞「●●の魔法」場面カットをチェック！（写真3点）『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法