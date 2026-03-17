食楽web ホテルの朝食は、その日の旅の気分を大きく左右する楽しみのひとつ。全国に展開する『ワシントンホテル』では、「早起きしたくなる朝ごはん」をコンセプトに、各施設ごとに個性ある朝食メニューを提供しています。 中でも話題を集めているのが、『東京ベイ有明ワシントンホテル』の朝食ビュッフェ。豊洲市場にもほど近く、東京湾エリアの新しい魅力を発見できるロケーションにあるこのホテルでは、好きなだ