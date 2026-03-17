イランの新たな最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師の身辺をめぐり、ロシア搬送説も浮上した。15日（現地時間）、クウェートの日刊紙アルジャリーダは、イランの高官筋を引用し、モジタバ師が12日夜、ロシアの軍用機に乗ってモスクワに到着したと報じた。モジタバ師は到着直後に緊急手術を受け、ロシア大統領官邸内にある特別病棟に入院しているという。アルジャリーダは、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領がイランの