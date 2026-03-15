トランプ米大統領（ロイター＝共同）、ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ共同】トランプ米大統領はウクライナ和平交渉について、ロシアのプーチン大統領は合意の用意があるのに、ウクライナが拒んでいるとしてゼレンスキー大統領を批判した。ゼレンスキー氏が合意を望んでいないと主張し、同氏との交渉は「はるかに困難だ」と突き放した。米NBCテレビの14日のインタビューで発言した。米国はイラン攻撃以降、対ロ制裁を