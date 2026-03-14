3月12日から、牛丼チェーン店の吉野家が『牛丼+油そばセット』の販売を開始した。【写真】「カロリー爆弾すぎる」吉野家が始めた“主食+主食”セット吉野家から「カロリー爆弾」が誕生？「今回発売される牛丼・油そばセットは、牛丼界では異例とも言える“主食+主食”の組み合わせになっています。新登場の油そばは、背脂やラードのうま味をきかせたタレと、もちもちの麺が特徴です。かなりボリューミーな仕上がりですが、牛丼