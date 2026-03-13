新店舗が次々とオープンするなど、ブームが続いている「麻辣湯（マーラータン）」。麺に春雨を使っているお店も多いので、ヘルシーかつ満足感もあるトレンドフードです。ここでは食文化研究家のスギアカツキさんが、人気の秘密とおすすめの具材・食べ方を紹介してくれました。ヘルシーで見た目も鮮やか！今も人気のトレンドフード自分の好みで選んだ具材や麺を、花椒（ホアジャオ）と唐辛子が効いたしびれる辛さのスープで煮込む麻