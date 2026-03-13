新店舗が次々とオープンするなど、ブームが続いている「麻辣湯（マーラータン）」。麺に春雨を使っているお店も多いので、ヘルシーかつ満足感もあるトレンドフードです。ここでは食文化研究家のスギアカツキさんが、人気の秘密とおすすめの具材・食べ方を紹介してくれました。

ヘルシーで見た目も鮮やか！今も人気のトレンドフード

自分の好みで選んだ具材や麺を、花椒（ホアジャオ）と唐辛子が効いたしびれる辛さのスープで煮込む麻辣湯。依然衰えない人気の秘密と楽しみ方を、食文化研究家のスギアカツキさんに聞きました。

【写真】具材たっぷりでお値段以上。『バーミヤン』の麻辣湯

「麻辣湯は野菜や海鮮など具材たっぷりなうえ、麺もローカロリーな春雨であることが多いのでヘルシー。本場中国の味を楽しめるワクワク感もあり、色鮮やかでSNS映えもする。トレンドフードの要素を満たしています」（スギアカツキさん、以下同）

薬膳スパイスによる血行促進効果や癒やし効果も期待でき、大人の女性にぴったり。おすすめの具材や食べ方は？

「魚卵入りの団子や白キクラゲなど、普段は食べない中国食材を選んでみて。栄養豊富ですし、気分も上がるのでは？ 辛いものが苦手な人は、辛味を入れない白湯のみのスープを選べば大丈夫。麻辣醤（マーラージャン）などの食材を購入し、好みの味を自作するのも楽しいですよ」

ESSE編集部公認インスタグラマーもハマった「麻辣湯」3選

「『バーミヤン』の麻辣湯は、具材がたっぷりでお値段以上！ 手軽に食べられるのもよいです」（tさん）

「人気店『七宝麻辣湯』は、具材が量り売りなのでいろいろ選べて楽しい！」（8さん）

「フードコートに入っていた『菜菜麻辣湯』で。麺の種類も選べます。リピート確定！」（fさん）