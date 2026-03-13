「東京地裁の前には、午前9時前から報道陣がカメラを構えて集結していました。定員20名の一般傍聴席を求め、傍聴券の抽選に集まった希望者は289人。約14.5倍という倍率からも、高い関心が寄せられていることがわかります」（スポーツ紙記者）3月13日、お笑いトリオ・ジャングルポケットの元メンバー・斉藤慎二被告（43）の初公判が東京地裁で行われた。’24年7月にロケバス車内で20代女性に性的暴行を加えた疑いで、同年10月に書類