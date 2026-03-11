巨人戦に「7番・一塁」で出場■ソフトバンク ー 巨人（11日・みずほPayPayドーム）ソフトバンクの秋広優人内野手が11日、みずほPayPayドームで巨人戦に「7番・一塁」で出場すると初回にオープン戦3号となる満塁弾を放った。キャンプからアピールが続いている。初回2死満塁で、巨人の新助っ人ウィットリーが投じた高めへの151キロの速球をとらえた。打球は高い放物線を描いて右中間スタンドで着弾した。「久しぶりにホームのみ