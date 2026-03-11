巨人戦に「7番・一塁」で出場

■ソフトバンク ー 巨人（11日・みずほPayPayドーム）

ソフトバンクの秋広優人内野手が11日、みずほPayPayドームで巨人戦に「7番・一塁」で出場すると初回にオープン戦3号となる満塁弾を放った。キャンプからアピールが続いている。

初回2死満塁で、巨人の新助っ人ウィットリーが投じた高めへの151キロの速球をとらえた。打球は高い放物線を描いて右中間スタンドで着弾した。「久しぶりにホームのみずほPayPayドームに帰ってきて、アーリーワークからいい感覚を出すことができ、1打席目から結果に繋がったと思います」と練習の成果を強調。「この後も継続して結果を出せるようにしていきたいです」と意気込みを語った。

中継で解説を務めたソフトバンクの元監督、工藤公康氏も「すごいですね今の。チェンジアップをみせられたあとの直球。さすが頑張っているなとなりますね」と脱帽した。秋広は昨年、巨人からトレードでソフトバンクに移籍。新天地での長打力爆発が期待されたが、22試合の出場で打率.208、1本塁打、4打点に終わっていた。

今季はオープン戦で試合前から好調ぶりを発揮。試合前の時点で18打数4安打の打率.222、2本塁打、2打点。侍ジャパンの強化試合でも豪快な本塁打を放つなど、持ち前のパワーを発揮している。オープン戦3号はカストロ（日本ハム）と並ぶ12球団トップとなっている。（Full-Count編集部）