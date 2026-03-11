小松島税関支署はこのほど、2025年の貿易概況を発表しました。徳島県の輸出・輸入は金額ベースで輸出は2年ぶりに減少、輸入は3年連続で減少しています。小松島税関支署によりますと、2025年の徳島県の輸出額は173億1500万円でした。前の年に比べて1.2％減り、2年ぶりの減少となりました。バッテリーに使う正極材などの「無機化合物」が不調で、前の年に比べ、約2分の1の20億4500万円にとどまりました。輸出額が最も大