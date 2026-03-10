年に一度のサンリオの推しキャラ投票イベント！「2026年サンリオキャラクター大賞」の開催が決定した。今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」チア衣装を着たキービジュアルが公開された。＞＞＞サンリオキャラクター大賞キービジュアルをチェック！（写真8点）サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」が、4月9日（木）〜5月24日（日）まで開催される。企業や地方