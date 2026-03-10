【サンリオキャラクター大賞】今年も開催決定！
年に一度のサンリオの推しキャラ投票イベント！「2026年サンリオキャラクター大賞」の開催が決定した。今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」 チア衣装を着たキービジュアルが公開された。
＞＞＞サンリオキャラクター大賞キービジュアルをチェック！（写真8点）
サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」が、4月9日（木）〜5月24日（日）まで開催される。企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組（予定）がエントリーする「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」も同時開催される。また、6月27日（土）〜28日（日）の2日間、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を開催し、28日（日）にはメイン会場のパシフィコ横浜で「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表イベントが実施される。
サンリオの機関紙『月刊 いちご新聞』上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年エントリーする90キャラクターは、3月11日（水）から「サンリオキャラクター大賞」公式Xアカウントで毎日発表される。また、4月1日（水）には、サンリオキャラクター大賞公式サイトにてエントリーキャラクター一覧が公開される。
今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。「Smiling Ovation（スマイリングオベーション）」は、スタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンのみなさまが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれるイベントにしたいというサンリオの想いが込められている。キービジュアルでは、チア衣装を着たサンリオキャラクターたちが、ポンポンやメガホンなどを持って元気いっぱいに応援する姿が描枯れている。
40周年を迎えた昨年のサンリオキャラクター大賞は、総得票数は史上最多の6,316万696票（前年比111%）を記録。第1位に輝いたのは「ポムポムプリン」でした。国内票に加え、海外からも多くの支持を集め、9年ぶり通算4度目となる1位に返り咲きました。第2位「シナモロール」、第3位「ポチャッコ」と続き、サンリオ3大犬キャラクターがTOP3を独占しました。結果発表イベントでは、順位が発表されるたびに大きな歓声が上がり涙を拭うファンの姿も見られるなど、大きな盛り上がりを見せました。今年はどのような順位となるのか、そしてデビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」が2年連続で1位を達成するのか、ぜひご注目を。
また本年は、「2026年サンリオキャラクター大賞」「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」のほかに、新部門を開設予定。新部門についての詳細は、3月下旬に発表される。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
＞＞＞サンリオキャラクター大賞キービジュアルをチェック！（写真8点）
サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」が、4月9日（木）〜5月24日（日）まで開催される。企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組（予定）がエントリーする「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」も同時開催される。また、6月27日（土）〜28日（日）の2日間、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を開催し、28日（日）にはメイン会場のパシフィコ横浜で「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表イベントが実施される。
今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。「Smiling Ovation（スマイリングオベーション）」は、スタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンのみなさまが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれるイベントにしたいというサンリオの想いが込められている。キービジュアルでは、チア衣装を着たサンリオキャラクターたちが、ポンポンやメガホンなどを持って元気いっぱいに応援する姿が描枯れている。
40周年を迎えた昨年のサンリオキャラクター大賞は、総得票数は史上最多の6,316万696票（前年比111%）を記録。第1位に輝いたのは「ポムポムプリン」でした。国内票に加え、海外からも多くの支持を集め、9年ぶり通算4度目となる1位に返り咲きました。第2位「シナモロール」、第3位「ポチャッコ」と続き、サンリオ3大犬キャラクターがTOP3を独占しました。結果発表イベントでは、順位が発表されるたびに大きな歓声が上がり涙を拭うファンの姿も見られるなど、大きな盛り上がりを見せました。今年はどのような順位となるのか、そしてデビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」が2年連続で1位を達成するのか、ぜひご注目を。
また本年は、「2026年サンリオキャラクター大賞」「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」のほかに、新部門を開設予定。新部門についての詳細は、3月下旬に発表される。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優