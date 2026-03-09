東京都と一般社団法人日本動画協会が運営する日本のアニメ展示拠点・アニメ東京ステーションは、「ANIME をもっとおもしろく、ANIME をずっと未来へ」をモットーに日本のアニメの魅力を世界に向けて発信する施設として、国内外から多くの方々が来場している。このたび3月6日（金）に、アニメ東京ステーション公式YouTubeチャンネルの配信プログラム公開収録イベントとして、『永井豪先生を囲むファンミーティング』が実施された。