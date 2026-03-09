しぃさんの漫画「気まずい買い取り」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むポストに入っていた「不要な服を買い取ります」というチラシを見て、出張買取を依頼した女性。男性のスタッフが訪問し、一点ずつチェックしていましたが…いう内容で、読者からは「怖い思いをしましたね」「訪問はリスクが高い！」「何事もなくてよかった」などの声が上がっています。初めて利用した出張