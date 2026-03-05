アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、海外の本場の味を⽇本で展開する株式会社ミールワークスの「美味しくて楽しい食のエンタテインメント」をコンセプトにした手づかみシーフードレストラン「ダンシングクラブ」では、プロマジシャン・夢丸氏を迎え【3月の金曜日限定】マジックショー×ダンスコラボを開催いたします。※ダンシングクラブ東京での開催となる。(ダンシングクラブ大阪は非開催)■DANCING C