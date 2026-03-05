お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが３日、オフィシャルブログを更新。長女・さくらちゃんの８歳の誕生日を祝福し、母としての思いをつづった。 あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを 交えてつづり、ファンから人気を集めている。 この日、「happy birthday」と題してブログを更新したあ