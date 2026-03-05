パンサー尾形の妻、娘の誕生日祝福「産まれてきてくれてサンキュー」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが３日、オフィシャルブログを更新。長女・さくらちゃんの８歳の誕生日を祝福し、母としての思いをつづった。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを 交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「happy birthday」と題してブログを更新したあいさん。桜の絵文字などを交えながら「さくちゃん 笑顔いっぱい咲く女の子」と切り出し、「さくらの周りには いつも笑顔が溢れている毎日でありますように」「誰からも愛される愛くるしい人になりますように」と娘への願いを明かし、「そうやって願い産まれてきて８回目の誕生日です」と感慨深く振り返った。
続けて「今のところ父と母の願いが毎日叶っています」と述べ、「とにかく楽しく笑っていてくれたら良いんです」と母心を吐露。「生きていたらこの先いろんなことが あるけど毎日どこかで笑えたらそれでいい」と優しくエールを送り、「失敗も反省も後悔も沢山しながら楽しく生きてください！！」と成長を願った。
さらに、「いつか今日好きにでるため」「いつかベビタピ店員さんになるため」「絶対に有名になる！！」と娘がいつも語っている夢についても明かし、「小さな頃からブレない夢を持ってるさくちゃん。今年一年はすごーく忙しくなりそうだけど、（やりたいこと沢山あるから）母は側でサポートしながら頑張って応援してます」と力強く支える決意をつづった。
最後には、母娘で寄り添う微笑ましいショットや尾形が満面の笑みで拍手を送りながら、キャラクターがあしらわれたカラフルなバースデーケーキを前に嬉しそうな表情を 見せる娘の姿とともに「LOVE 産まれてきてくれてサンキューーーー！！！」と尾形家らしい言葉で締めくくり、娘への深い愛情をにじませた。
この投稿にファンから「パパが幸せそうで、いい顔」「パパからもママからも愛情をたっぷりもらって、さくちゃんは幸せね」「お誕生日おめでとう」「ぅんぅん有名になるんだで（笑）!!」「小さい頃から見てたので、どんどん積極的になって楽しんでるさくちゃんと、それを見守るあいちゃん。２人のライバルの様な、親友の様な関係性の掛け合いが大好き」「ひな祭りに誕生日なんて、素敵」「いつも素敵な笑顔をありがとう」「さくちゃんの天真爛漫な笑顔、大好きです！！」などの声が寄せられている。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを 交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「happy birthday」と題してブログを更新したあいさん。桜の絵文字などを交えながら「さくちゃん 笑顔いっぱい咲く女の子」と切り出し、「さくらの周りには いつも笑顔が溢れている毎日でありますように」「誰からも愛される愛くるしい人になりますように」と娘への願いを明かし、「そうやって願い産まれてきて８回目の誕生日です」と感慨深く振り返った。
さらに、「いつか今日好きにでるため」「いつかベビタピ店員さんになるため」「絶対に有名になる！！」と娘がいつも語っている夢についても明かし、「小さな頃からブレない夢を持ってるさくちゃん。今年一年はすごーく忙しくなりそうだけど、（やりたいこと沢山あるから）母は側でサポートしながら頑張って応援してます」と力強く支える決意をつづった。
最後には、母娘で寄り添う微笑ましいショットや尾形が満面の笑みで拍手を送りながら、キャラクターがあしらわれたカラフルなバースデーケーキを前に嬉しそうな表情を 見せる娘の姿とともに「LOVE 産まれてきてくれてサンキューーーー！！！」と尾形家らしい言葉で締めくくり、娘への深い愛情をにじませた。
この投稿にファンから「パパが幸せそうで、いい顔」「パパからもママからも愛情をたっぷりもらって、さくちゃんは幸せね」「お誕生日おめでとう」「ぅんぅん有名になるんだで（笑）!!」「小さい頃から見てたので、どんどん積極的になって楽しんでるさくちゃんと、それを見守るあいちゃん。２人のライバルの様な、親友の様な関係性の掛け合いが大好き」「ひな祭りに誕生日なんて、素敵」「いつも素敵な笑顔をありがとう」「さくちゃんの天真爛漫な笑顔、大好きです！！」などの声が寄せられている。