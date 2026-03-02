岡山市北区の岡山理科大学の裏山から出火し建物に燃え移った想定で行われた大規模訓練 岡山市南区で発生した山火事からまもなく1年。3月2日、岡山市消防局などが山火事を想定した大規模な訓練を行いました。 （訓練の様子）「山から火が出てる！」「火事です火事です！」「消防車の出動をお願いいたします」 訓練は、岡山市北区の岡山理科大学の裏山にタバコが投げ捨てられて出火し、建物に燃え移った想定で行われま