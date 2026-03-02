

岡山市北区の岡山理科大学の裏山から出火し建物に燃え移った想定で行われた大規模訓練

岡山市南区で発生した山火事からまもなく1年。3月2日、岡山市消防局などが山火事を想定した大規模な訓練を行いました。

（訓練の様子）

「山から火が出てる！」「火事です火事です！」「消防車の出動をお願いいたします」

訓練は、岡山市北区の岡山理科大学の裏山にタバコが投げ捨てられて出火し、建物に燃え移った想定で行われました。

消防職員や消防団員、大学の職員ら約140人が参加し、避難する際にスムーズに誘導できるかや消火活動での役割分担などを確認しました。

訓練は、岡山市消防局が「春の火災予防運動」に合わせて行ったものです。

（岡山市北消防署／武下哲也 署長）

「今までは消防団は消防団、消防署は消防署、バラバラで活動が行われていました。連携をしてお互いの情報共有が必要。1年間かけて訓練をしてきた」

樹木などの消火は消防団員を中心に、建物の消火や人の救助は消防職員を中心に行いました。

（岡山市北消防署／武下哲也 署長）

「任務分担をちゃんと行えた。決して山火事を風化させない」