新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月１日（日）夜８時より、稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#108を放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。#108は「一世風靡したあの人気子役は今!? 人生の分岐点を激白＆衝撃エピソード大連発SP」と題し、元祖チャイドル・野村佑香、伝説の子ども番組『ウゴウゴルーガ』のルーガちゃんこと小出由華、元私立恵比寿中学・ぁぃぁぃが登場。