¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£³·î£±Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þ¤è¤ê¡¢°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î£³¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#108¤òÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
#108¤Ï¡Ö°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿¤¢¤Î¿Íµ¤»ÒÌò¤Ïº£!? ¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ò·ãÇò¡õ¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÂçÏ¢È¯SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¸µÁÄ¥Á¥ã¥¤¥É¥ë¡¦ÌîÂ¼Í¤¹á¡¢ÅÁÀâ¤Î»Ò¤É¤âÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥´¥¦¥´¥ë¡¼¥¬¡Ù¤Î¥ë¡¼¥¬¤Á¤ã¤ó¤³¤È¾®½ÐÍ³²Ú¡¢¸µ»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¦¤¡¤£¤¡¤£¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÌîÂ¼¤È¾®½Ð¤Î¸ý¤«¤é»ÒÌò»þÂå¤Î°Û¾ï¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¾®½Ð¤Ï¡Ø¥¦¥´¥¦¥´¥ë¡¼¥¬¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿£¶ºÐ¤Îº¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿¼Ìë£²»þ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤¡¢À¸ÊüÁ÷¸å¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï»Å»ö¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤Ê¡×¤È¶µ²Ê½ñ¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÉÂê¤Î¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ò³«È¯¤·¤¿·»Äï¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¡ÖËÜµ¤¤Ç¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤È½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÙ¶¯¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
°ìÊý¡¢¡ØÌÚÍË¤Î²øÃÌ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð±é¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ÌîÂ¼¤â¡ÖÄ«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÍâÆü¤ÎÄ«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ï¹¥¤¤À¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤«¤éÍ§¤À¤Á¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¿åÍËÆü¤·¤«³Ø¹»¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤ò¹ðÇò¡£ ¡¡
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿°ð³À¡¢Áðù¬¡¢¹á¼è¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê³ØÀ¸À¸³è¤ÎÏÃ¤Ë¡£¹á¼è¤Ï³Ø¹»¤ÇÀèÀ¸¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¬¤¤¤Ä¡Ê³Ø¹»¤Ë¡ËÍè¤Æ¡¢¤¤¤Äµ¢¤Ã¤¿¤Î¤«Ã¯¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¤È¿ÀÌ¯¤Ê´é¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡ÖÁáÂà¤¹¤ë¤È¤¡¢ÃÙ¹ï¤¹¤ë¤È¤¤Ï°ìÅÙ¿¦°÷¼¼¤Ø´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ê¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ë¡£ÃÙ¹ï¤·¤ÆÃÙ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¶µ¼¼¤Ç¿²¤Æ¡¢£±»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤·¤¿¤é¡Ø»Å»ö¤À¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°ð³À¤¬¡Ö³Ø¹»¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹°ìÊý¡¢Áðù¬¤Ï¡ÖµÕ¤ËÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ç¸«½¬¤Ã¤Æ¡¢£³Ç¯´ÖÌµÃÙ¹ï¡¦Ìµ·çÀÊ¡×¤ÈÊÒÆ»£²»þ´Ö¤«¤±¤ÆÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿ÌÌÌÜ¤Ê³ØÀ¸»þÂå¤ò¹ðÇò¤·¡¢¼þ°Ï¤ò´¶¿´¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌîÂ¼¤È¾®½Ð¤Ï¡¢ÍÌ¾»ÒÌò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅö»þ¤Î¶ìÇº¤ò¹ðÇò¡£¾®½Ð¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Î¤Þ¤ÞÅÐ¹»¤¹¤ë¤È½÷»Ò¤«¤é¡Ö¤¯¤»¤¨¤ó¤À¤è¥¢¥¤¥Ä¡ª¡×¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¡¢¼«¿È¤Î½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ËÇË¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÔÀä¤Ê¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È·ãÇò¡£ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é»Å»ö¤ò¼¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÅö»þ¤ÎÀäË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÌîÂ¼¤â¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÌÚÍË¤Î²øÃÌ¡Ù¤Î¶¦±é¼Ô¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤è¡ª¡×¡ÖÊÌ¤ì¤Ê¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼»ÅÊ¤Î¤¤¤¿¤º¤éÅÅÏÃ¤¬¼Â²È¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë»¦Åþ¤·¡¢²ÈÂ²¤¬ÅÅÏÃÀþ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ ¡¡
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²áµî¤Î¶âÁ¬»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢11ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¡¤£¤¡¤£¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÏÃÍÃÊ¤Ç½Â¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¥Ý¥ó¥Ý¥³Çã¤¨¤ë¡×¤È¼«Í³¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÌîÂ¼¤Ï·î500±ß¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Ç¡¢»Ä¤ê¤ÏÊì¿Æ¤¬Âç³Ø¤ÎÆþ³ØÈñ¤È¤·¤ÆÃù¶â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾®½Ð¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ØÎ±³Ø¤¹¤ëºÝ¡¢»ÒÌò»þÂå¤Ë²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Î¹ÔÊý¤òÊì¿Æ¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª¤Ê¤¤¤ï¤è¡ª¡×¤È°ì½³¤µ¤ì¤¿¤È¹ðÇò¡£¼Â¤Ï¡¢°åÎÅ·Ï¤Î»äÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿»Ð¤Î³ØÈñ¤È¤·¤Æ¡Ö²È°ì¸®Ê¬¤¯¤é¤¤¡×¤Î¶â³Û¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡¦Å·Ìî¤Ï¡¢¾®½Ð¤¬30ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¹ñºÝ·ëº§¤ò¤·¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼«Âð¤¬¤Ê¤ó¤È£¹LDK¤Î¹ëÅ¡¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤Þ¤¢¡¢º££¹LDK¡Ê¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¡Ë¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ã¤¿¡£
ÌîÂ¼¡¢¾®½Ð¡¢¤¡¤£¤¡¤£¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÇº¤ä¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³è¤ò¸ì¤Ã¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#108¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
